Юрий Жирков из-за ушиба голени два дня будет тренироваться по индивдуальной программе

СЕГОДНЯ 17:34 2018-06-15T17:34:57+03:00

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В пятницу, 15 июня, стало известно еще об одном игроке сборной России, который получил травму. Небольшое повреждение голени получил полузащитник российской команды Юрий Жирков.

- Юрий Жирков из-за ушиба голени сегодня и завтра работает по индивидуальной программе, - написал у себя в Твиттере корреспондент ФИФА от сборной России Игорь Борунов.

Напомним, что в первой игре чемпионата мира по футболу Россия разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Два гола у нас забил Денис Черышев. Отметим, что у нас травму получил полузаитник Алан Дзагоев. Точный сроки восстановления игрока ЦСКА станут известны чуть позднее.