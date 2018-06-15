Юрий Жирков из-за ушиба голени два дня будет тренироваться по индивдуальной программе
Небольшое повреждение футболисты сборной получил в матче против Саудовской Аравии
Юрий Жирков в матче Россия - Саудовская Аравия.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
В пятницу, 15 июня, стало известно еще об одном игроке сборной России, который получил травму. Небольшое повреждение голени получил полузащитник российской команды Юрий Жирков.
- Юрий Жирков из-за ушиба голени сегодня и завтра работает по индивидуальной программе, - написал у себя в Твиттере корреспондент ФИФА от сборной России Игорь Борунов.
Напомним, что в первой игре чемпионата мира по футболу Россия разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Два гола у нас забил Денис Черышев. Отметим, что у нас травму получил полузаитник Алан Дзагоев. Точный сроки восстановления игрока ЦСКА станут известны чуть позднее.