Херсонский суд разрешил следствию взять биологические образцы у журналиста Вышинского

СЕГОДНЯ 22:04 2018-06-15T22:04:17+03:00

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В пятницу, 15 июня, Херсонский городской суд разрешил следствию взять биологические образцы у главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Российского журналиста подозревают в государственной измене.

Как сообщила пресс-секретарь находящейся в Киеве прокуратуры автономной республики Крым Татьяна Тихончик, на понедельник планируется заседание Апелляционного суда Херсонской области. Тогда будет рассмотрена жалоба адвоката Вышинского о снятии ареста с его имущества, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, Вышинского задержали в украинской столице 15 мая. Его подозревают в госизмене. Через два дня Херсонский суд арестовал журналиста до 13 июля. Позже защита подала в Апелляционный суд жалобу на арест, однако суд не стал изменять меру пресечения Вышинскому. В тот же день Вышинский попросил защиты у президента России Владимира Путина, заявив о выходе из украинского гражданства.