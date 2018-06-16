2018-06-16T03:41:51+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

ФИФА расследует ситуацию с низкой явкой болельщиков на матч Египет-Уругвай

В Екатеринбурге на стадионе, вмещающем более 33 тысяч болельщиков, пустыми оставались 5 тысяч мест
Юлия ДИВЕЕВА
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На многих матчах чемпионатов мира самые дорогие места на стадионах остаются пустымиНа многих матчах чемпионатов мира самые дорогие места на стадионах остаются пустымиФото: REUTERS
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Международная федерация футбола (FIFA) намерена выяснить, почему на матч чемпионата мира -2018 между Египтом и Уругваем не пришли около пяти тысяч болельщиков. Об этом сообщил журналистам представитель ФИФА.

По его словам, на матч, который проходил в Екатеринбурге, было выделено 32 тысячи 278 билетов, а пришли посмотреть только 27 тысяч 15 болельщиков. При этом стадион вмещает более 33 тысяч зрителей.

«Тот факт, что зарегистрированная посещаемость не соответствовала количеству билетов может объясняться различными причинами, которые ФИФА в настоящее время выясняет», - цитирует слова представителя организации The Telegraph.

Издание отмечает, что такая ситуация на чемпионатах ФИФА не редкость. Партнеры организации, которым она выделяет билеты для продаж, часто взвинчивают цены, чтобы получить максимальную прибыль. В итоге на стадионах пустуют целые секторы, где места стоят особенно дорого.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, матч Египет-Уругвай состоялся в пятницу в Екатеринбурге. Сборная Уругвая одержала победу над командой Египта со счетом 1:0.

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