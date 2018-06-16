2018-06-16T23:29:31+03:00
В мире

Комитет Бундестага обсудит сообщения СМИ о шпионаже на территории Австрии

Ранее австрийский журнал сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии
Екатерина БОЛГОВА
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Бундестаг обсудит сообщения о шпионаже на территории АвстрииБундестаг обсудит сообщения о шпионаже на территории АвстрииФото: REUTERS
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Комитет Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб изучит сообщения австрийских СМИ о шпионаже на территории Австрии.

"Мы проанализируем, являются ли обвинения новыми или они часть уже известных обвинений, выдвинутых в 2015 году", - сказал глава комитета Армин Шустер.

Ранее в австрийском журнале Profil появилась информация, что Федеральная разведывательная служба Германии занималась шпионажем в адрес коммуникационных сетей правительства Австрии, а также глобальных организаций, чьи штаб-квартиры находятся в Вене, и диппредставительствами других государств. Отмечалось, что слежка была организована за двумя тысячами австрийских объектов.

По словам Шустера, предварительные выводы комитета будут объявлены в конце следующей недели. Он отметил, что действия БНД по отношению к другим европейским странам "были порой непропорциональными, а также по сути не разъяснялись", передает медиагруппа Funke.

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