2018-06-17T11:07:19+03:00
Политика

Нацполиция задержала 56 активистов, пытавшихся помешать «Маршу равенства» в Киеве

Более 150 человек пытались перекрыть перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко, где прошел маршрут шествия в поддержку ЛГБТ-сообщества
Денис СУХОВ
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Нацполиция задержала 56 активистов, пытавшихся помешать «Маршу равенства» в КиевеНацполиция задержала 56 активистов, пытавшихся помешать «Маршу равенства» в КиевеФото: REUTERS
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В Киеве Национальная полиция Украины задержала 56 активистов, пытавшихся помешать проведению согласованного «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в релизе правоохранителей.

По данным полиции, примерно в шесть часов утра группа примерно из 150 лиц вышла на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыда дорогу на маршруте движения «Марша равенства».

«С участниками акции общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги», - сообщили правоохранители.

Активистов, которые оказали сопротивление или пытались применить газовые баллончики против полиции, задержали. Всего в отделение было доставлено 56 человек, в настоящее время их личности устанавливаются.

По данным местных СМИ, в попытке сорвать марш участвовали активисты националистического движения С14 и религиозных организаций.

Также в полиции отметили, что сам марш благополучно прошел по согласованному маршруту и завершился на площади Льва Толстого. В шествии приняли участие более двух тысяч человек.

В свою очередь «Интерфакс-Украина» сообщает, что марш прошел без происшествий и длился всего около 20 минут.

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