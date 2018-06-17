Нацполиция задержала 56 активистов, пытавшихся помешать «Маршу равенства» в Киеве
В Киеве Национальная полиция Украины задержала 56 активистов, пытавшихся помешать проведению согласованного «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в релизе правоохранителей.
По данным полиции, примерно в шесть часов утра группа примерно из 150 лиц вышла на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыда дорогу на маршруте движения «Марша равенства».
«С участниками акции общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги», - сообщили правоохранители.
Активистов, которые оказали сопротивление или пытались применить газовые баллончики против полиции, задержали. Всего в отделение было доставлено 56 человек, в настоящее время их личности устанавливаются.
По данным местных СМИ, в попытке сорвать марш участвовали активисты националистического движения С14 и религиозных организаций.
Также в полиции отметили, что сам марш благополучно прошел по согласованному маршруту и завершился на площади Льва Толстого. В шествии приняли участие более двух тысяч человек.
В свою очередь «Интерфакс-Украина» сообщает, что марш прошел без происшествий и длился всего около 20 минут.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»