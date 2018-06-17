Власти Москвы призвали болельщиков ЧМ-2018 пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до «Лужников»

СЕГОДНЯ 11:46 2018-06-17T11:46:05+03:00

В воскресенье, 17 июня, на стадионе состоится матч между сборными Мексики и Германии

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Московские власти призвали болельщиков ЧМ-2018 пользоваться 17 июня общественным транспортом, чтобы добраться до стадиона «Лужники». Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Сегодня играют Германия и Мексика. Несмотря на выходной день, пользуйтесь городским транспортом, чтобы добраться до «Лужников», - говорится в сообщении на странице ЦОДД в Твиттер.

Движение в районе стадиона «Лужники» будут регулировать сотрудники ГИБДД и восемь экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения.

Напомним, в воскресенье в 18:00 сборные Германии и Мексики встретятся на стадионе «Лужники» в рамках Чемпионата мира по футболу, который в этом году впервые проходит в России. Также сегодня пройдут еще два матча: между командами Сербии и Коста-Рики в Самаре и в Ростове-на-Дону Бразилия сыграет со Швейцарией.