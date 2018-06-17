2018-06-17T16:52:33+03:00
Происшествия

Во Франции женщина с ножом набросилась на людей в супермаркете

Нападавшая ранила двух человек, выкрикивая при этом «Аллах велик»
Юлия ДИВЕЕВА
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Во Франции полиция расследует нападение на людей в супермаркетеВо Франции полиция расследует нападение на людей в супермаркетеФото: REUTERS
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В городе Вар, расположенном в департаменте Сен-сюр-Мер на юге Франции, женщина с канцелярским ножом набросилась на посетителей супермаркета Leclerc. Об этом сообщил Бернард Маршал - прокурор Тулона, куда было передано расследование.

По его словам, нападавшая была одета во все черное и выкрикивала слова «Аллах велик!». Она успела ранить одного посетителя магазина и одного кассира. Сотрудники супермаркета сумели обезвредить ее до приезда полиции. Женщину сразу же арестовали.

«Это, по-видимому, случай человека с подтвержденными психическими расстройствами. Однако это исключает, что нападавшая имеет отношение к радикализму», - отметил Маршал.

Как передает телеканал BFM TV, оба пострадавших были госпитализированы с неопасными ранениями. Их жизням ничего не угрожает. Следователи полагают, что женщина набросилась на первых попавшихся ей на глаза людей.

О задержанной известно, что она гражданка Франции 1994 года рождения. В прошлом у нее уже были проблемы с полицией из-за мелких правонарушений, но в связях с террористами она не была замечена.

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