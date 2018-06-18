Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале»

СЕГОДНЯ 12:43 2018-06-18T12:44:01+03:00

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Полиция Германии задержала главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в рамках дела о «дизельном скандале» вокруг компании Volkswagen, которой принадлежит данный автопроизводитель.

По данным издания Bild, Штадлера задержали в немецком Ингольштадте, где располагается штаб-квартира Audi.

В свою очередь газета Suddeutsche Zeitung сообщает, что на прошлой неделе прокуратура Мюнхена завела против Штадлера и еще одного топ-менеджера автоконцерна уголовное дело — их подозревают в мошенничестве и опосредованном подлоге. В квартирах подозреваемых прошли обыски.

«Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром временно задержан. В настоящее время продолжается проверка обоснованности ареста», - подтвердили изданию в представительстве Audi.

Отмечается, что мера пресечение в отношении Штадлера еще не избрана. Ордер на его арест был выдан из опасения, что он попытается скрыться от правосудия.

Обвинения против Штадлера, который с 2007 года возглавляет Audi, должны стать одной из тем грядущего заседания Наблюдательного совета Volkswagen. В руководстве автоконцерна сомневаются, что топ-менеджер мог иметь какое-либо отношение к «дизельгейту».

Напомним, скандал вокруг концерна Volkswagen разразился в 2015 году. Немецкие власти обвиняют автопроизводителя в том, что он оснащал автомобили программным обеспечением, которое занижало реальные показатели вредных выбросов дизельных двигателей во время диагностики.