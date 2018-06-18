Вход в Парк Горького будет закрыт на два дня

СЕГОДНЯ 13:07 2018-06-18T13:07:34+03:00

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В ночь с 23 на 24 июня в московском Парке Горького состоится праздник, посвященный завершению учебного года для выпускников школ. Попасть на территорию Центрального парка культуры и отдыха будет возможно только после предъявления специального браслета с персональным штрих-кодом. Для вечера выпускников будут организованы металлодетекторы.

В целях безопасности вход и выход можно будет осуществить только один раз, поэтому вернуться на мероприятие, покинув его, или передать браслету другому человеку будет невозможно. Кроме того, выйти из парка в одиночку, вне группы, не получится: для этого необходимо предоставить документы, по которым передача выпускников произойдет встречающим их родителям или законным представителям.

Так же в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции отмечается, что в Парке Горького будут находиться 5 бригад скорой помощи, сотрудники полиции и Росгвардии. На территории Москвы-реки, которая попадает в зону проведения выпускного, будет организовано патрулирование катеров с дежурными сменами спасателей.