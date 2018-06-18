2018-06-18T14:25:35+03:00
Москва

Синоптики прогнозируют, что понедельник станет самым теплым днем года в Москве

Термометры могут показать 27–29 градусов тепла
Екатерина БОЛГОВА
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Понедельник может стать самым теплым днем года в столицеПонедельник может стать самым теплым днем года в столицеФото: Иван МАКЕЕВ
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В понедельник, 18 июня, в Москве может быть побит температурный рекорд текущего 2018 года. Такое прогноз делают московские синоптики.

По данным сайта «Метеовести», предыдущий рекорд был зарегистрирован в российской столице 2 мая. Тогда температура воздуха составила 26,7 градуса выше нуля. Во вторник же, 18 июня, московские термометры могут показать 27–29 градусов тепла. По ожиданиям метеорологов, таким образом, день может оказаться самым теплым с начала года.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее синоптики предупредили, что летом температура в Москве, как и в целом по России, будет находиться в пределах климатической нормы или немного превышать ее. Июнь в столице станет самым теплым и при этом самым дождливым месяцем.

Ожидается, что среднемесячная температура в первом летнем месяце в российской столице составит 18,5 градуса со знаком «плюс».

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