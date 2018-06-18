2018-06-18T14:41:43+03:00
Политика

Первый президент Украины заявил, что Киев должен учитывать мнение Донбасса

По словам Леонида Кравчука, украинским властям не стоит пытаться подчинить регион
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-президент Украины Леонид КравчукЭкс-президент Украины Леонид КравчукФото: Максим ЛЮКОВ
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Для прекращения боевых действий на востоке Украины Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не стараться подчинить себе регион. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Украинская правда".

"Если мы попытаемся ее (неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса) вернуть и сделать такой, как Киевская область - унитарно подчиненной, - они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", - сказал Кравчук.

Он отметил, что Киев должен изменить свою политику по отношению к Донбассу. Также экс-президент допустил возможность автономии региона.

"Возможно, но я не знаю точного ответа (о предоставлении автономии Донбассу). Я говорю, что не может быть такого, как было. Что делать? Надо посоветоваться, обсудить, может, провести референдум", - добавил Кравчука.

При этом, по его словам, без участия западных стран украинские власти "не смогут решить этот вопрос".

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