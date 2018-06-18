2018-06-18T17:30:55+03:00
Экономика

В России появятся новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Предпринимателям помогут при выпуске акций и облигаций
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России появятся новые меры помощи малому бизнесуВ России появятся новые меры помощи малому бизнесуФото: Валерий РОМАНОВ
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Минэкономразвития и Центробанк России обсуждают вопрос субсидирования малого и среднего бизнеса при выпуске акций и облигаций. Это связано с тем, что по оценкам экспертов, расходы бизнеса на эту деятельность достигают 5-6 миллионов рублей. Чтобы инструменты стали востребованы среди некрупных предприятий, государство должно субсидировать до 90% этих затрат, уверены специалисты.

Отмечается, что в случае принятия новых мер, государство может начать выдавать предпринимателям средства, в частности, на получение рейтинга в рейтинговом агентстве, на листинг и на аудит, если компания размещается на бирже. Если же предприятие захочет выпустить облигации, то государство может помочь с выплатами по процентам, пишет газета «Известия».

Добавим, что на сегодняшний день самой популярной мерой поддержки бизнеса является субсидирование процентной ставки по кредитам до 6,5% годовых. Только в этом году по льготной программе было выдано более 600 кредитов на общую сумму более 30 миллиардов рублей, пишет ФАН.

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