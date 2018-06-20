Шойгу: Россия вынуждена отвечать НАТО на наращивание сил у наших границ

СЕГОДНЯ 16:30 2018-06-20T16:30:07+03:00

С начала 2018 года страны альянса провели 30 крупных учений, в которых приняли участие более сорока тысяч военнослужащих

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Наращивание войск НАТО вблизи юго-западных границ России вынуждает руководство страны предпринимать симметричные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время выступления на заседании коллегии ведомства в Севастополе.

По его словам, только с начала этого года страны североатлантического альянса провели 30 крупномасштабных учений около российских границ. В каждом из таких мероприятий приняли участие около 40 тысяч военнослужащих и две тысячи единиц военной техники.

"На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с двух до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40-60 тысяч военнослужащих", - цитирует ТАСС Шойгу.

Кроме того, сейчас активно совершенствуются транспортная инфраструктура и процедуры пересечения границ для перевозки войск в Восточную Европу, рассказал министр.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в министерстве иностранных дел России увеличение контингента НАТО вблизи наших границ считают деструктивным и подрывающим взаимопонимание. Однако, по словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, РФ готова к ведению диалога с альянсом и развитию равноправных отношений.