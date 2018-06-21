Американские спутники подверглись мощной кибератаке

СЕГОДНЯ 11:11 2018-06-21T11:11:06+03:00

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Эксперты по кибербезопасности зафиксированную мощную кибератаку на на оборонные, космические и телекоммуникационные спутники США. Предположительно, угроза исходила от китайских хакеров.

Специалисты отмечают, что атака велась с целью национального шпионажа. При этом, американские эксперты не исключают, что эта акция поддерживалась на государственном уровне китайскими властями. Предполагается, что хакеры могут быть заинтересованы в перехвате гражданского и военного трафика.

Такое вмешательство способно привести к серьезным изменениям в моровой инфраструктуре, передает телеканал «360».

По словам технического директора корпорации Викрама Такура, последствия таких кибератак могут коснуться всех людей. Дело в том, что спутники помогают качественно настроить работу гаджетов, в частности, определять геолокацию и строить маршруты, пишет сайт телеканала «Звезда».