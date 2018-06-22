Таможенная служба подсчитала сумму незаконно выведенных из экономики России средств

СЕГОДНЯ 10:09 2018-06-22T10:09:41+03:00

За последний год из России было незаконно выведено более 90 млрд рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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Порядка 92 млрд рублей, как следует из отчета Федеральной таможенной службы России за последние 14 месяцев, было незаконно выведено из российской экономики как по импортным, так и экспортным контрактам.

При этом, подавляющее большинство случаев связано с невозвратом в Россию денег, которые резиденты заплатили за так и не поставленные товары — на них приходится 85% от названной суммы.

А именно, в 2017 году было зафиксировано более 1,5 тыс. таких случаев (на 68,8 млрд рублей), в начале 2018 года — несколько сотен случаев на сумму 10,3 млрд рублей.

Отмечается, что в прошлом году импорт товаров в Россию вырос почти на четверть (24,5%) на фоне укрепления рубля. При этом общая стоимость импорта составила $ 228,5 млрд, а сальдо торгового баланса было положительным и составило $ 130,6 миллиарда.

В рамках борьбы с нелегальным выводом денег ФТС раскрывает фирмы-однодневки и передает их данные в банки и налоговикам. Эти меры позволили предотвратить вывод $3,7 млрд, рассказали в ведомстве

В свою очередь, эксперты отмечают, что объемы нелегального вывода капитала слишком малы, чтобы представлять проблему для экономики РФ. За выводом капитала чаще всего стоят либо зарубежные инвестиции, либо выплата долгов, добавляют они, подчеркивая, что важно не путать отток капитала и его незаконный вывод, сообщает газета «Известия».