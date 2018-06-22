400 туристов из-за аварии фуникулера оказались заблокированы в горах Швейцарии

СЕГОДНЯ 11:43 2018-06-22T11:43:24+03:00

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В горах Швейцарии обрыв троса фуникулера стал причиной того, что 400 человек оказались заблокированы на горной вершине Альп.

Инцидент произошел на горе Piz Gloria, которая известна поклонникам бондианы по расположенному на ней вращающемуся ресторану, и была показана в фильме о Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее Величества».

События складывались следующим образом: 400 туристов поднимались фуникулере на гору. Как вдруг, на высоте 3,048 метров над уровнем моря кабель канатки оборвался. В итоге, туристы оказались заблокированы на горной вершине.

Местным экстренным службам, чтобы спасти туристов пришлось эвакуировать их на нескольких вертолетах на территорию близлежащего горнолыжного курорта Мюррен, сообщает сайт «Дни.ру».

В результате произошедшего никто не пострадал. Всех людей, которые застряли на сломавшемся фуникулере, доставили на безопасную территорию без травм и повреждений. В то же время, несколько пожилых туристов все же обратились к медикам за психологической помощью, передает телеканал "360".