2018-06-22T15:39:31+03:00
Авто

Московские дорожные камеры начнут проверять у водителей наличие ОСАГО

За отсутствие полиса автовладельцев будут штрафовать
Александра БУРОВА
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Дорожные камеры в Москве проверят наличие ОСАГОДорожные камеры в Москве проверят наличие ОСАГОФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Штраф в размере 800 рублей будут выписывать столичным автомобилистам, у которых не оформлен ОСАГО. Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) начнут проверять водителей на наличие у них страхового полиса.

Об этом заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Мы планируем, чтобы с 1 сентября начали работать камеры фото- и видеофиксации в Москве, рассылая "письма счастья" для тех людей, у которых нет полиса ОСАГО, — сказал Уфимцев в ходе семинара по страхованию.

Уточняется, что такие "счастливые" уведомления будут приходить в первые три месяца. Это сделают для того, чтобы водители могли обжаловать это решение в случае ошибки. Проверяться полис будет по базам ГИБДД и РСА.

- Проверка будет двухуровневая: после фиксации автомобиля будет введена некая задержка по времени, чтобы вновь проданный полис появился в системе. Непосредственно перед выпиской штрафа будет повторная проверка наличия полиса, - добавил Евгений Уфимцев.

По мнению директора РСА, без полиса ОСАГО на данный момент ездят от двух до четырёх миллионов автовладельцев.

После того, как проект запустят в Москве, его планируют распостранить и в регионах.

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