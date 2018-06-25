ФСК ЕЭС модернизирует ключевую подстанцию Приморского энергокольца

СЕГОДНЯ 03:00 2018-06-22T19:29:29+03:00

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Модернизированная подстанция «Владивосток» будет связана новой линией электропередачи с подстанцией ФСК ЕЭС 220 киловольт «Промпарк», которая в настоящее время строится для электроснабжения территорий опережающего развития (ТОР) «Надеждинская». Инвестиции ФСК ЕЭС в проект составляют 2,3 млрд рублей. Компания также построит в ДФО инфраструктуру для снабжения ТОР «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический».

Подстанция «Владивосток» была построена в 2009 году и обеспечила электроэнергией объекты саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, выдачу мощности Зейской и Бурейской ГЭС в южные регионы Приморья, решив проблему дефицита мощности. Энергообъект в числе самых мощных и современных питающих центров региона, является одним из ключевых звеньев приморского энергокольца 500 киловольт.

Это уникальная инфраструктурная система, включающая в себя питающие центры и линии электропередачи общей протяженностью 1039 км (для сравнения – Московское энергокольцо – 376 км).

Такая схема позволяет повысить надежность электроснабжения, обеспечить передачу мощности существующим и новым потребителям в разных районах в зависимости от производственных потребностей в электроэнергии.

В соответствии с темпами социально-экономического развития ФСК ЕЭС модернизируются также другую подстанцию энергокольца – «Дальневосточная», которая участвует в передаче энергии потребителям Уссурийска, Спасска, Арсеньева и других крупных населённых пунктов.