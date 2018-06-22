В Москве задержаны шестеро мужчин, устроившие драку около отдела ФСБ

СЕГОДНЯ 18:59 2018-06-22T18:59:49+03:00

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Шестеро мужчин устроили драку около охраняемого отдела Федеральной службы безопасности России по Юго-Восточному административному округу Москвы.

По данным столичных правоохранителей, инцидент произошел еще в ночь на четверг, 21 июня. К настоящему моменту все правонарушители задержаны.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о проникновении граждан на охраняемый объект - территорию отдела ФСБ по Юго-Восточному административному округу. Прибывшие полицейские задержали шестерых мужчин", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Уточняется, что потасовка возникла между жителем столицы и гражданином Киргизии. Уже после к ним присоединились четыре товарища приезжего мужчины. Все задержанные являются совершеннолетними в возрасте от 23 до 37 лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще драка произошла в четверг Нижнем Новгороде, где накануне состоялся матч сборных Аргентины и Хорватии. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу последних. В результате расстроенные фанаты Аргентины толпой набросились на болельщика команды-соперника, повалили его на землю и начали пинать ногами.