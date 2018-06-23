NASA показало голубые дюны Марса

СЕГОДНЯ 10:50 2018-06-23T10:50:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Американское агентство по изучению космоса и аэронавтике (NASA) опубликовало фотоснимок голубых дюн, которые были обнаружены на Марсе. Сделать его стало возможным благодаря использованию автоматической многофункциональной межпланетной станции MRO.

На фото видна часть голубой поверхности Марса в области кратера Лиот. По словам специалистов, такие явления нередко можно наблюдать на поверхности кратеров, но, как правило, они серого цвета.

Как утверждают специалисты NASA, подобные явления не редкость на Красной планете и довольно часто встречаются на поверхности кратеров, но обычно они имеют серый цвет.

Исследователи отмечают, что обнаруженные дюны имеют такой яркий цвет благодаря более сложной структуре и своему особому химическому составу.