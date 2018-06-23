2018-06-23T13:18:59+03:00
Политика

"Не ограничивайтесь лайками в соцсетях": Путин поздравил выпускников с окончанием школы через "Вконтакте"

Глава государства напомнил выпускникам о багаже школьных знаний и призвал "дерзать ради будущего России" [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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23 июня, в день проведения выпускных вечеров, российский президент Владимир Путин обратился к старшеклассникам, поздравил их с окончанием учебы и пожелал не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать, стремиться, постигать и действовать ради будущего страны.

"Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, - сказал он в специальном видеообращении, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте". - Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!"

Глава российского государства напомнил выпускникам, что для них «пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели». Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники понимают важность момента, к этому готовы, а школа дала им надежный багаж для будущего.

«Энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте», – подытожил в своем видеообращении Путин.

Напомним, сегодня в России простятся со школой более 645 тысяч одиннадцатиклассников. По всей стране пройдут выпускные балы.

По традиции самые масштабные мероприятия состоятся в Москве – в Парке Горького и в Санкт-Петербурге на Неве – там состоится ежегодный грандиозный праздник «Алые Паруса»

Напутствие президента России выпускникам 2018 года.Поздравляем всех выпускников с окончанием учебы. Успехов вам!

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