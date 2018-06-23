Действующий президент Румынии будет баллотироваться на второй срок

СЕГОДНЯ 16:56 2018-06-23T16:56:30+03:00

Клаус Йоханнис заявил, что готов еще раз вступить в избирательную гонку

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Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о готовности вновь баллотироваться на пост главы государства. В случае победы политика на выборах этот срок станет для него вторым.

"Я принял важное решение и хочу рассказать вам о нем прямо здесь и сейчас этим прекрасным утром. Я твёрдо намерен баллотироваться на второй срок в качестве президента Румынии", — сказал Йоханнис.

Слова президента были встречены аплодисменты и радостными возгласами, передает телеканал Digi24.

В субботу, 23 июня, румынский лидер прибыл в Сибиу в Трансильвании, где встретился со своими однокурсниками. Ровно 40 лет назад Йоханнис закончил здесь Национальный колледж.

Напомним, что до избрания главой государства политик был также мэром этого города. Однако в конце 2014 года во втором туре голосования ему удалось обойти своего главного соперника Виктора Понта и занять должность президента страны, передает сайт kp.ru.