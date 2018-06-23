Футболисты сборной России прилетели в Самару на игру с Уругваем

СЕГОДНЯ 18:57 2018-06-23T18:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Футболисты сборной России прибыли в Самару, где в понедельник, 25 июня, проведут свой последний матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018. Наша команда сыграет с Уругваем.

Чартерный рейс с нашей командой успешно приземлился в аэропорту Курумоч города Самары. Наших игроков торжественно встретили. Отметим, что россияне впервые в истории прошли в 1/8 финала чемпионата мира. Наша команда выиграла 5:0 у Саудовской Аравии и 3:1 у Египта. Набрав 6 очков, россияне квалифицировались вместе с Уругваем в следующую стадию соревнований.

Матч Россия - Уругвай станет определяющим в плане дележки итоговых мест. Соперника россияне и уругвайцы "выбрать" не смогут - встречи другой группы пройдет после этого поединка. Известно только лишь, что победитель матча в Самаре сыграет в 1/8 финала в Сочи, а проигравший будет готовиться к игре на стадионе "Лужники". При этом, проигравший получит на день отдыха больше, выйдя на поле не 30 июня, а 1 июля.