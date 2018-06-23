2018-06-23T18:57:13+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футболисты сборной России прилетели в Самару на игру с Уругваем

Встреча 3 тура ЧМ-2018 пройдет в понедельник
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболисты сборной России прилетели в Самару. Фото: официальный твиттер сборной России по футболу.Футболисты сборной России прилетели в Самару. Фото: официальный твиттер сборной России по футболу.
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Футболисты сборной России прибыли в Самару, где в понедельник, 25 июня, проведут свой последний матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018. Наша команда сыграет с Уругваем.

Чартерный рейс с нашей командой успешно приземлился в аэропорту Курумоч города Самары. Наших игроков торжественно встретили. Отметим, что россияне впервые в истории прошли в 1/8 финала чемпионата мира. Наша команда выиграла 5:0 у Саудовской Аравии и 3:1 у Египта. Набрав 6 очков, россияне квалифицировались вместе с Уругваем в следующую стадию соревнований.

Матч Россия - Уругвай станет определяющим в плане дележки итоговых мест. Соперника россияне и уругвайцы "выбрать" не смогут - встречи другой группы пройдет после этого поединка. Известно только лишь, что победитель матча в Самаре сыграет в 1/8 финала в Сочи, а проигравший будет готовиться к игре на стадионе "Лужники". При этом, проигравший получит на день отдыха больше, выйдя на поле не 30 июня, а 1 июля.

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