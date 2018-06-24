«Яблоко» приостановила решение о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы

СЕГОДНЯ 01:17 2018-06-24T01:17:52+03:00

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Партия «Яблоко» приостановила решение своего столичного отделения о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы.

О этом сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

«Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) «Яблока» приостановила решения вчерашней конференции московского отделения партии, в том числе решение о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы», - цитирует Яковлева ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что КРК выявила нарушения в процедуре выдвижения председателя московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина кандидатом на выборах столичного градоначальника.

В минувшую пятницу московское отделение проголосовало на конференции за выдвижение Митрохина, однако вопреки партийному уставу, его кандидатуру не согласоваои ни с федеральным бюро, ни с исполнительным комитетом «Яблока».

Также конференция не признала 14 новых делегатов, что в свою очередь может стать основанием для непризнания кандидатуры Митрохина Мосгоризбиркомом.

«КРК обратилась в бюро партии для рассмотрения вопроса о правомерности решений конференции. Заседание бюро пройдет в понедельник, 25 июня, в 12 часов», - добавил Яковлев.

Напомним, для выдвижения на выборах мэра Москвы кандидатам от партий не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку, в отличие от самовыдвиженцев. Ожидается, что на выбрах будет всего 23 партийных кандидата.

Ранее документы в избирком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от «Справедливой России»), Сергец Ревин (от партии «Зеленые»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от политической партии «Национальный курс»), а также глава коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, директор Академии профессионального роста Наталья Донцова.