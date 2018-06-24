СЕГОДНЯ 06:51 2018-06-24T06:51:34+03:00

В США в результате крушения железнодорожного состава разлилось 5,5 тысяч баррелей нефти Фото: REUTERS

В штате Айова с рельсов сошли 32 цистерны с «черным золотом»

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В американском штате Айова с рельсов сошел железнодорожный состав, перевозивший нефть из Канады в Оклахому для компании ConocoPhillips.

По данным агентства Associated Press, инцидент произошел вблизи города Дун при переправе через реку Rock River. В общей сложности с рельсов сошли 32 цистерны с «черным золотом».

В результате аварии произошел разлив по меньшей мере 5,5 тысяч баррелей нефти (870 тысяч литров), которые образовали целое озеро вокруг места крушения поезда. Отмечается, что примерно половину нефти удалось оперативно собрать, однако часть ее успела попасть в близлежащие водоемы.

По данным железнодорожной компании BNSF, причины аварии устанавливаются. При этом представители перевозчика подчеркнули, что крушение и последовавший разлив нефти не представляют опасности для местных жителей.