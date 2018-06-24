В интернете раскритиковали "Нафтогаз" за попытку пошутить над "Газпромом"
В интернете раскритиковали "Нафтогаз" за попытку пошутить над "Газпромом".
Ранее на странице украинской компании в Facebook появилось сообщение, что из Турции в Нидерланды отправилось самое большое судно для прокладки трубопроводов Pioneering Spirit, чтобы прокладывать "Турецкий поток", но вскоре вернулось обратно.
При этом была опубликована цитата:
"— Заверните пятнадцать упаковок того печенья.
— Конечно, сэр. Вам далеко везти?
— Да пару недель, морем. Ребята просили сгонять.
"Русские, однако, широкой души люди", — думал Ларс, кладя деньги в кассу. Солнце садилось".
В ответ пользователи написали, что юмор "Нафтогаза" не поняли, наверное, и в самой компании. А также комментаторы напомнили, что в середине июня указанное судно уже отправилось в Средиземное море для прокладки второй ветки "Турецкого потока".
"Зависть у Нафтогаза — нехорошее качество, сначала приобретите такой корабль!" — написал один из пользователей. Другой же предположил, что автором поста "Нафтогаза" выступил ребенок.
Напомним, проект "Турецкий поток" подразумевает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров.