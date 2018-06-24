2018-06-24T12:05:18+03:00
Политика

В интернете раскритиковали "Нафтогаз" за попытку пошутить над "Газпромом"

Ранее на странице украинской компании в Facebook появился пост о том, что судно для прокладки трубопроводов отправилось из Турции в Нидерланды, а потом вернулось обратно
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В сети высмеяли "Нафтогаз" за попытку пошутить над "Газпромом"В сети высмеяли "Нафтогаз" за попытку пошутить над "Газпромом"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В интернете раскритиковали "Нафтогаз" за попытку пошутить над "Газпромом".

Ранее на странице украинской компании в Facebook появилось сообщение, что из Турции в Нидерланды отправилось самое большое судно для прокладки трубопроводов Pioneering Spirit, чтобы прокладывать "Турецкий поток", но вскоре вернулось обратно.

При этом была опубликована цитата:

"— Заверните пятнадцать упаковок того печенья.

— Конечно, сэр. Вам далеко везти?

— Да пару недель, морем. Ребята просили сгонять.

"Русские, однако, широкой души люди", — думал Ларс, кладя деньги в кассу. Солнце садилось".

В ответ пользователи написали, что юмор "Нафтогаза" не поняли, наверное, и в самой компании. А также комментаторы напомнили, что в середине июня указанное судно уже отправилось в Средиземное море для прокладки второй ветки "Турецкого потока".

"Зависть у Нафтогаза — нехорошее качество, сначала приобретите такой корабль!" — написал один из пользователей. Другой же предположил, что автором поста "Нафтогаза" выступил ребенок.

Напомним, проект "Турецкий поток" подразумевает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Рост цен на топливо приведет к подорожанию турпутевок на 10%
В Бразилии трехметровая анаконда перекрыла дорогу
Депутат Рады: выполнение требований МВФ приведет к социальному взрыву на Украине
Роман Толстого вошел в тройку лучших по версии The Daily Telegraph
В Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы
В интернете высмеяли Терезу Мэй за странные реверансы
В США больше 500 детей иммигрантов вернулись в семьи
Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»
Погода в Москве на 24 июня 2018 года: ожидается дождь с грозой
Защитник сборной Уругвая Хименес пропустит игру против России
СМИ: ВВС Ирака отчитались об уничтожении 45 боевиков «Исламского государства»*
В США в результате крушения железнодорожного состава разлилось 5,5 тысяч баррелей нефти
СМИ: Власти Великобритании готовятся к массовым акциям протеста во время визита Трампа
Президент Мексики поблагодарил национальную сборную за победу над Южной Кореей в матче ЧМ-2018
Более 85 тысяч жителей Барнаула остались без света после урагана
Президент Сербии рассчитывает на визит Владимира Путина в Белград в этом году
Выгнавшая пресс-секретаря Трампа владелица ресторана объяснила свой поступок