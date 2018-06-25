СЕГОДНЯ 00:16 2018-06-25T00:22:19+03:00

Оригинальный бластер Хана Соло ушел с молотка за $550 тысяч Фото: REUTERS

Муляж оружия, которым пользовался актер Харрисон Форд на съемках шестого эпизода «Звездных войн», был продан на аукционе в Лас-Вегасе

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В США на аукционе в Лас-Вегасе был продан бластер Хана Соло из фантастической саги «Звездные войны». Оригинальный предмет реквизита ушел с молотка за 550 тысяч долларов.

По данным издания The Hollywood Reporter, речь идет о муляже оружия, специально созданном для съемок шестого эпизода киноэпопеи «Возвращение джедая» (1983). Ручной бластер является неотъемлемой частью образа одного из ключевых персонажей саги — капитана корабля «Тысячелетний Сокол» Хана Соло, которого воплотил на экране актер Харрисон Форд.

Дизайн бластера разработан художником Джеймсом Шоппе и был лично одобрен режиссером Джорджем Лукасом. До недавних пор муляж оружия находился в частной коллекции одного из декораторов фильма.

По итогам аукциона лот приобрела сеть музеев, основанных американцем Робертом Рипли (1890-1949). В них выставляются самые необычные образцы мировой культуры. Помимо бластера, лот включал копию шестого эпизода, а также оригинальные документы, касающиеся съемок некоторых сцен картины.