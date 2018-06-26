Противники расширения аэропорта Хитроу устроили лежачую забастовку в британском парламенте

СЕГОДНЯ 02:23 2018-06-26T02:23:27+03:00

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В парламенте Великобритании 12 протестующих против расширения аэропорта Хитроу в Лондоне устроили лежачую забастовку. Они разлеглись на полу в центральном вестибюле здания парламента.

Отмечается, что в это время депутаты Палаты общин обсуждали на заседании вопрос строительства в аэропорту столицы третьей взлетно-посадочной полосы. Активисты Greenpeace скандировали лозунги, призывающие политиков голосовать против этого.

В итоге в ходе голосования, большинство депутатов поддержали планы правительства, выделить 14 миллиардов фунтов на расширение воздушной гавани. А протестующие покинули здание парламента добровольно, передает телеканал Sky News.

Однако исполнительный директор Greenpeace в Соедненном Королевстве Джон Совен утверждает, что проект третьей ВВП не прошел проверку на безопасность, и кего организация не успокоится, пока остается угроза экологии.

«Правительство Великобритании не сможет бороться с незаконным уровнем загрязнения воздуха, не говоря о том, чтобы оставить более здоровую окружающую среду для следующего поколения, если будет построена новая взлетно-посадочная полоса в Хитроу», - уверен Совен.

Кабинет министров надеется, что расширение Хитроу принесет экономике более 60 миллиардов фунтов ( около 80 миллиардов долларов), позволит создать 77 тысяч рабочих мест в ближайшие 14 лет.