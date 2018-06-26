Американская киноакадемия пригласила в свои ряды трех россиян

СЕГОДНЯ 05:09 2018-06-26T05:09:17+03:00

Трех россиян пригласили вступить в Американскую киноакадемию в 2018 году Фото: REUTERS

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Трое российских кинематографиста получили приглашение стать членами Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом стало известно после публикации списка приглашенных деятелей киноиндустрии на сайте организации в понедельник.

Примкнуть к когорте, присуждающей премию «Оскар», пригласили людей, работавших вместе с режиссером Андреем Звягинцевым над созданием фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь». Это сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс.

Всего же в списке приглашенных в киноакадемию 928 имен - рекордное число. ЭВ 2017 году представители академии предложили вступить в ее ряды 774 деятелям, в 2016 году - 683 деятелям.

Среди приглашенных деятели искусства, «внесшие выдающийся вклад в кинематограф». Сообщается, что эти люди будут участвовать в серии осенних приемов организации в 2018 году, если примут приглашение. После этого их примут в академики.