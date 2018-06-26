2018-06-26T09:48:38+03:00
Общество

Россиян освободят от уплаты пошлин при восстановлении документов, утраченных в результате ЧС

В Госдуме предложили вненсти ряд поправок в Налоговый кодекс
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Пострадавших от ЧС освободят от пошлин при восстановлении документовПострадавших от ЧС освободят от пошлин при восстановлении документовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российские граждане будут освобождены от уплаты госпошлин при восстановлении документов, которые были утрачены в результате различных чрезвычайных ситуаций. Внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Так, в соответствии с законодательством чрезвычайными ситуациями признаются, в частности, наводнения, землетрясения, падение самолёта и взрывы газа в жилых домах.

"Эти документы по закону нужно восстанавливать за деньги, а люди и так находятся в трудной материальной ситуации", - отметил автор поправок, первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

По словам парламентария, в правительстве концептуально поддержали инициативу, но предложили отсрочить вступление документа в силу, так как это потребует изменения доходных статей бюджета. Его сроки будут обсуждаться с кабинетом министров, при этом депутат полагает, что первое чтение законопроекта состоится до конца весенней сессии Госдумы, сообщает газета "Известия".

К настоящему времени, по действующему законодательству, без уплаты госпошлины в случае утраты документов в результате ЧС можно восстановить только паспорт гражданина России. Согласно оценкам экспертов, восстановление комплекта документов на семью может обойтись более чем в 10 тысяч рублей.

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