Водитель автобуса, въехавшего в переход метро "Славянский бульвар", предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 14:05 2018-06-26T14:05:41+03:00

Следователи собрали достаточно доказательств его вины и передали все материалы на рассмотрение инстанцией

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Россиянин Виктор Тихонов, который находился за рулем автобуса, въехавшего в подземный пешеходный переход станции метро "Славянский бульвар" в декабре 2017 года, предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинения тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц.

"Несмотря на занятую водителем позицию непризнания своей вины в произошедшем, следователи восстановили всю хронологию событий, опровергающую его доводы", - заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она рассказала, что все проверки и полученные техсведения свидетельствуют о работоспособности автобуса и его нормальном техническом состоянии. Между тем, сам Тихонов, "проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности", якобы потерял контроль над дорожной обстановкой и ошибочно надавил на педаль "газа". В результате автобус покинул проезжую часть, выехал на тротуар, а после съехал в подземный переход.

При этом, по версии следствия, водитель не предпринял никаких мер к остановке транспортного средств. Он так и не задействовал стояночный тормоз, вспомогательную систему и аварийный выключатель.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщается на сайте ведомства.

Сайт "КП" ранее писал о том, что 25 декабря прошлого года автобус ЛиАЗ съехал в пешеходный переход у метро "Славянский бульвар". В результате происшествия погибли 4 человека, еще 10 получили ранения.