В Кении живодер шесть лет продавал мясо убитых им кошек продавцам пирожков

СЕГОДНЯ 17:17 2018-06-26T17:17:46+03:00

В Кении за убийство тысячи кошек живодера отправили на три года в тюрьму с выплатой внушительного штрафа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жителя Кении суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы и штрафу в две с половиной тысячи долларов за беспрецедентное по своей жестокости преступление: мужчина убивал бездомных кошек и продавал их мясо на одном из местных базаров продавцам пирожков.

Как пишут кенийские СМИ, за шесть лет житель города на востоке страны расправился более чем с тысячей животных. В общей сложности предприимчивый живодер заработал на своем чудовищном бизнесе почти пять тысяч долларов.

В течении всего времени, живодер врал торговцам, что берет товар по сходной цене у одного знакомого. Об убитых домашних животных же он предпочитал умалчивать.

В руки правоохранителей предприимчивый делец попался после того, как замечен за освежеванием очередного животного возле местной больницы.

Как признался на суде обвиняемый, он решил открыть "зверский бизнес", когда обнаружил "незанятую нишу на рынке". "Я занялся этим в 2012-м, когда увидел, что продавцам пирожков нужно мясо", – заявил кениец, добавив, что якобы не знал о незаконности продажи кошачьего мяса.

Стоит отметить, что стражам порядка как до суда, так и после него с трудом удавалось сдерживать разъяренную толпу местных жителей, которые были готовы разорвать живодера, сообщает сайт "Дни.ру".