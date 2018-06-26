2018-06-26T20:57:17+03:00
В мире

В Лондоне лидера группы Bee Gees посвятили в рыцари

Церемония прошла в Букингемском дворце
Александра БУРОВА
Поделиться:
В Лондоне прошла церемония посвящения лидера Bee Gees в рыцариВ Лондоне прошла церемония посвящения лидера Bee Gees в рыцариФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 июня, в Букингемском дворце состаялась церемония посвящения в рыцари лидера группы Bee Gees. Сообщение об этом разместили в оффициальном twitter-аккаунте британской королевской семьи.

- Поздравляем сэра Барри Гибба! Сооснователь Bee Gees сегодня был посвящен в рыцари за свои заслуги в области музыки и благотворительности, - говорится в сообщении.

Это торжественное мероприятие проводил принц Уэльский Чарльз. Барии Гибб был вместе со своей семьёй (супругой Линдой и детьми Майклом, Александрой и Эшли).

Почётный титул ему присудили за заслуги в сфере музыки и благотворительную деятельность. Музыкант посвятил это достижение своим братьям Морису и Робину, с которыми он основал группу в 1958 году.

«Если бы не братья, я бы здесь не стоял. Надеюсь и молюсь, что они знают об этом событии и гордятся мной», — приводит благодарственные слова Гибба Daily Mail.

Напомним, что легендарная группа распалась окончательно в 2012 году, после смерти Робина Гибба, одного из братьев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минтрансе заявили, что тариф системы "Платон" не будут индексировать с 1 июля
«Обычный вид девиации»: Милонов прокомментировал слова Улицкой об отсталости России
Мостранспроект заинтересовался проектом робота-червя
Володин прокомментировал запрет Киева на въезд журналистам российских СМИ
Верховный суд поддержал указ Трампа о запрете на въезд в США граждан семи стран
Аббас встретится с Путиным на финале ЧМ-2018
Россия выступила против предложения предоставить ОЗХО право определять виновных за химатаки
Госдеп США пригрозил Турции санкциями в случае покупки у России С-400
Дания и Франция сыграли вничью 0:0 в матче ЧМ-2018 на стадионе "Лужники"
Аналитики Bloomberg оценили Instagram в 100 млрд долларов
Родственникам умершего музыканта Сучилина помогут в организации похорон
ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о деятелях времен Гражданской войны
Генсек Совета Европы назвал переговоры c Путиным конструктивными
БРИКС планируют создать группировку спутников дистанционного зондирования Земли