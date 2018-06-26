В Лондоне лидера группы Bee Gees посвятили в рыцари

СЕГОДНЯ 20:57 2018-06-26T20:57:17+03:00

В Лондоне прошла церемония посвящения лидера Bee Gees в рыцари Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Во вторник, 26 июня, в Букингемском дворце состаялась церемония посвящения в рыцари лидера группы Bee Gees. Сообщение об этом разместили в оффициальном twitter-аккаунте британской королевской семьи.

- Поздравляем сэра Барри Гибба! Сооснователь Bee Gees сегодня был посвящен в рыцари за свои заслуги в области музыки и благотворительности, - говорится в сообщении.

Это торжественное мероприятие проводил принц Уэльский Чарльз. Барии Гибб был вместе со своей семьёй (супругой Линдой и детьми Майклом, Александрой и Эшли).

Почётный титул ему присудили за заслуги в сфере музыки и благотворительную деятельность. Музыкант посвятил это достижение своим братьям Морису и Робину, с которыми он основал группу в 1958 году.

«Если бы не братья, я бы здесь не стоял. Надеюсь и молюсь, что они знают об этом событии и гордятся мной», — приводит благодарственные слова Гибба Daily Mail.

Напомним, что легендарная группа распалась окончательно в 2012 году, после смерти Робина Гибба, одного из братьев.