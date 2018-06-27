При взрыве в больнице Техаса погиб один человек, 12 пострадали

СЕГОДНЯ 07:35 2018-06-27T07:35:28+03:00

В результате взрыва в техасской больнице погиб один человек, еще 12 пострадали Фото: REUTERS

На данный момент госпиталь закрыт, всех пациентов эвакуировали в другие учреждения

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Один человек погиб и не менее 12 пострадали в результате взрыва, который прогремел накануне на территории больницы Coryell Memorial Hospital американского города Гейтсвилл штата Техас.

Инцидент произошел еще во вторник, 26 июня. По предварительным данным, взрыв прогремел на участке, где происходит расширение больницы. Сейчас следователи проверяют строящуюся котельную.

Очевидцы происшествия утверждают, что хлопок был настолько громким и мощным, что сотряс стены в районе и выбил окна в ряде зданий.

К настоящему моменту больница уже закрыта и обесточено. Пациентов эвакуировали в другие медицинские учреждения, находящиеся поблизости, сообщает CBS.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пять дней назад взрыв прогремео также в жилом доме в российском городе Заинске.После хлопка газа начался пожар. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 10 человек. Среди них 13-летняя девочка и ее бабушка и дедушка.Еще два человека погибли.