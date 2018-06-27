2018-06-27T11:44:46+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Игорь Смольников вошел в символическую сборную худших игроков ЧМ-2018

Футболист отыграл всего один тайм за команду России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Игорь Смольников был удален в игре против Уругвая.Игорь Смольников был удален в игре против Уругвая.Фото: REUTERS
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Защитник сборной России Игорь Смольников был включен в состав символической сборной худших игроков группового этапа чемпионата мира по футболу 2018. Эту "команду" составило британское издание The Sun.

Футболист питерского "Зенита" Смольников провел на турнире всего один тайм за сборную России. В поединке против Уругвая он получил красную карточку за второе предупреждение.

Смольников оказался в достаточно солидной компании футболистов. Это - вратарь Давид де Хеа (Испания), полевые игроки Жером Боатенг (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер (Германия).

Напомним, что сборная России по итогам группового этапа прошла в 1/8 финала чемпионата мира 2018. Они сыграют 1 июля с командой Испании в Москве на стадионе "Лужники".

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