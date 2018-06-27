Инвесторы хотят сместить Цукерберга с поста председателя Facebook

СЕГОДНЯ 12:19 2018-06-27T12:19:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупные инвесторы Facebook начали открытую борьбу за радикальные перемены в компании. Это касается. прежде всего, кадровых перестановок в руководстве социальной сети.

Так, предприниматели, суммарно обладающими акциями компании примерно на 3 млрд долларов, серьезно настроены сместить создателя сайта Марка Цукерберга с поста председателя правления. Они недовольны работой программиста и тем, что корпоративная структура Facebook делает его практически неприкасаемым.

Напряженность в "верхушке" компании особенно обострилась на фоне недавних скандалов, связанных с утечкой данных пользователей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Цукербергу пришлось извиняться и оправдываться перед Европарламентом. Причиной стал тот факт, что IT-компании Cambridge Analytica смогла похитить данные 90 млн пользователей соцсети. Также западные и американские политики продолжают утверждать, что именно через рекламу в Facebook было осуществлено вмешательство в президентские выборы США.

Инвесторы уверены, что из-за плохой работы Цукерберга проблемы до сих пор не решены. Владельцы акций предлагают нанять независимого исполнительного директора, который занял бы место председателя.

Между тем, как сообщает Business Insider, в пресс-службе Facebook утверждают, что действующая структура правления является "здоровой и эффективной", а разделение обязанностей Цукерберга как председателя и гендиректора может вызвать "неопределенность и путаницу".