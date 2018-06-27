2018-06-27T14:08:24+03:00
Общество

Кабмин снял с рассмотрения вопрос о продаже лекарств в магазинах

Инициатива получила много отрицательных отзывов от представителей аптечных сетей и общественности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в супермаркетахФедеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в супермаркетахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Правительство решило прекратить работу над законопроектом, который мог позволить сетевым продуктовым магазинам продавать лекарства, отпускающихся без рецепта.

Вопрос был снят с контроля кабинета министров вскоре после того, как департамент соцразвития направил письма в несколько ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг. В тексте документа говорилось о том, что о рассмотрении закона было доложено экс-министру здравоохранения, вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Ее представитель София Малявина объяснила, что в ходе общественного обсуждения проект получил много отрицательных отзывов. Кроме того, против выступали сами представитель аптечных организаций, поскольку им пришлось бы выдавать лицензию на каждую торговую точку. Именно поэтому Минпромторг сам предложил прекратить работу над документом, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что изначально в ведомстве активно выступали за принятия нового закона. Так, в руководстве министерства утверждали, что свободная реализация безрецептурных лекарства позволит повысить уровень их доступности, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные препараты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жириновский призвал отказаться от установки в России памятников с изображением сигарет
Ученые рассказали, может ли загар быть безопасным
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в Рязань
Силуанов назвал нецелесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
В Германии автобус с пожилыми туристами врезался в мусоровоз: 30 пострадавших
Депутат Рады обвинил США в разжигании конфликта на востоке Украины
Борис Грызлов обратился к молодежи с поздравлением
Появилось видео смертельного ДТП с участием топ-менеджера "Синергии"
Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки
"Это ротационный процесс": Песков объяснил отставку Холманских с поста полпреда
"Вконтакте" запускает тестирование платежной системы VK Pay
Путин встретится с советником Трампа по нацбезопасности Болтоном
Инвесторы хотят сместить Цукерберга с поста председателя Facebook
Итальянский премьер Конте выступил против автоматического продления антироссийских санкций
ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Рублев"
Ученые выяснили, какая посуда может вызвать рак
Игорь Смольников вошел в символическую сборную худших игроков ЧМ-2018
Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет России на 2018 год
Эксперты назвали самые опасные для женщин страны
Ученые обнаружили продлевающее жизнь вещество
Новак ответит на вопросы сенаторов о ценах на топливо в России
Патрушев передал президенту Анголы предложение Путина посетить Россию