Кабмин снял с рассмотрения вопрос о продаже лекарств в магазинах

СЕГОДНЯ 14:08 2018-06-27T14:08:24+03:00

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Правительство решило прекратить работу над законопроектом, который мог позволить сетевым продуктовым магазинам продавать лекарства, отпускающихся без рецепта.

Вопрос был снят с контроля кабинета министров вскоре после того, как департамент соцразвития направил письма в несколько ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг. В тексте документа говорилось о том, что о рассмотрении закона было доложено экс-министру здравоохранения, вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Ее представитель София Малявина объяснила, что в ходе общественного обсуждения проект получил много отрицательных отзывов. Кроме того, против выступали сами представитель аптечных организаций, поскольку им пришлось бы выдавать лицензию на каждую торговую точку. Именно поэтому Минпромторг сам предложил прекратить работу над документом, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что изначально в ведомстве активно выступали за принятия нового закона. Так, в руководстве министерства утверждали, что свободная реализация безрецептурных лекарства позволит повысить уровень их доступности, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные препараты.