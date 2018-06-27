2018-06-27T14:39:06+03:00
Общество

Владимир Путин прислал приветственную телеграмму участникам форума «Территория смыслов на Клязьме»

Президент уверен, что его участники в будущем разработают новаторские проекты
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Во Владимирской области стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме». Президент России Владимир Путин прислал его участникам приветственную телеграмму. Ее текст размещен на официальном сайте Кремля.

«Убежден, что столь насыщенная повестка, отличные возможности для делового и дружеского общения послужат хорошей основой для выработки смелых, по-настоящему новаторских предложений, которые обязательно найдут воплощение на практике», - приводятся в телеграмме слова президента.

Владимир Путин особо подчеркнул, что в форуме принимают участие энергичные и творческие молодые люди со всей страны. Президент уверен, они смогут показать весь свой профессиональный потенциал и найти среди приехавших сверстников из других регионов настоящих единомышленников в самых разных сферах.

Форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит уже четвёртый год подряд. Он стартовал 27 июня и продлится до 12 августа. В этом году он собрал 6 тысяч участников.

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