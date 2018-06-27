Адвокаты женщин, обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына, требуют их освобождения

СЕГОДНЯ 17:53 2018-06-27T17:53:47+03:00

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27 июня адвокаты женщин, обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, потребовали их освобождения. Защита утверждает, что индонейзику Ситу Аисью и вьетнамку Зуан Тхи Хыонг подставили, так как убийство было якобы подстроено Северной Кореей. По утверждениям юристов, женщин обманули и убедили, что они снимаются в розыгрыше в аэропорту Куала-Лумпура.

По словам женщин, они не знали, что вещество ядовито. Более того, через несколько дней Хыонг вернулась на место преступления, так как ей были обещаны новые съемки розыгрышей.

"За годы нашей практики мы не припомним ни одного случая, когда обвиняемый совершал убийство при свете дня под камерами слежения и возвращался на место преступления двое суток спустя опять-таки при таких же обстоятельствах — средь бела дня и в поле зрения камер слежения", — сказал адвокат Хыонг.

Как сообщает агентство Киодо, судья планирует вынести свое решение в следующем месяце.

Напомним, что 13 февраля 2017 года Сити Аисья и Зуан Тхи Хыонг совершили нападение на мужчину, намазав его лицо жидкостью, которая содержала нервно-паралитическое вещество VX. В пострадавшем признали Ким Чен Нама, хотя в паспорте значилась другая фамилия.