Адвокат главы карельского «Мемориал» сообщил о задержании своего подзащитного

27 Июнь 23:20 2018-06-27T23:20:45+03:00

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Руководитель карельского регионального отделения исторического общества «Мемориал» Юрий Дмитриев, обвиненный в педофилии и изготовлении порнографии, задержан. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

«Он с сестрой поехал на кладбище, и оттуда они хотели поехать в монастырь. Его задержали и везут в изолятор временного содержания», - пояснил защитник.

Ануфриев уточнил, что публициста и краеведа задержали сотрудники полиции. Он также опроверг предположения о том, что подзащитный хотел скрыться за границей. Как оказалось, у Дмитриева нет загранпаспорта.

В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что главу «Мемориала» задержали за нарушение подписки о невыезде за пределами Петрозаводска.

Напомним, в апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего Дмитриева по обвинениям в развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Однако он был признан виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия и назначил наказание в 2,5 года ограничения свободы. После суда краевед должен был три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. Позже приговор пересмотрели и изменили на подписку о невыезде.