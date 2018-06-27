2018-06-27T23:45:30+03:00
В мире

Президент Ирана отказался "капитулировать" перед США

Хасан Роухани пообещал поставить Вашингтон на колени
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США на колени, отказавшись "капитулировать" перед Вашингтоном.

"Мы сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", — сказал Роухани, выступление которого транслировали местные телеканалы.

Глава государства отметил экономические проблемы в стране, прежде всего, уровень безработицы. По его словам, руководство должно прилагать как можно больше усилий для урегулирования ситуации в стране.

"Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру", — отметил Роухани.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен Тегераном и шестеркой международных посредников в 2015 году. Американский лидер пообещал вернуть ранее приостановленные санкции, а также ввести новые ограничения в отношении Тегерана и компаний, сотрудничающих с ним.

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