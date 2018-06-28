Стало известно имя новорожденной правнучки королевы Великобритании

СЕГОДНЯ 04:31 2018-06-28T04:31:44+03:00

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Старшая внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила второго ребенка - девочку. Она и ее супруг Майк Тиндолл выбрали имя для дочери. Ее решили назвать Лина Элизабет (Lena Elizabeth).

Как сообщила представитель Тиндоллов, просто это имя понравилось молодым родителям. Второе имя девочке дали в честь прабабки. Старшую четырехлетнюю дочь супругов зовут Мия Грейс.

Седьмая правнучка Елизаветы II и принца Филипа родилась 18 июня в родильном отделении города Страуд (графство Глочестершир). Девочка при рождении весила 4,17 килограмма. Она является 19-й в очереди престолонаследия королевской семьи, пеердает телеканал Sky News.

Зара Тиндолл - второй ребёнок и единственная дочь принцессы Анны и её первого мужа, капитана Марка Филлипса. Замужем за бывшим капитаном сборной Англии по регби-15 Майком Тиндоллом.

Сама Зара 31 июля 2012 года выиграла серебряную медаль на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.