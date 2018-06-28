Гус Хиддинк посетил тренировку сборной России по футболу в Новогорске

СЕГОДНЯ 12:43 2018-06-28T12:43:10+03:00

Он пожелал удачи нашей команде в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк в четверг, 28 июня, посетил тренировку нашей команды в подмосковном Новогорске. Россияне продолжают подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Хиддинк во время небольшого собрания перед тренировкой сказал небольшую речь для игроков. А в качестве переводчика выступал нынешний тренер Станислав Черчесов.

Сборная России пробилась впервые в 1/8 финала ЧМ по футболу впервые в истории. На групповом этапе мы выиграли 5:0 у Саудовской Аравии и 3:1 у Египта. В последней игре в Самаре уступили 0:3 Уругваю.

Матч первого раунда плей-офф ЧМ-2018 Испания - Россия пройдет в воскресенье, 1 июля. Он начнется в 17:00 на стадионе "Лужники".