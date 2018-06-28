2018-06-28T22:27:15+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Соцсеть "ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ

Сообщества позиционировались как юмористические, но в них звучали оскорбления и призывы к насилию
Екатерина БОЛГОВА
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«ВКонтакте» вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ‍«ВКонтакте» вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ‍Фото: Алиса ТИТКО
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Социальная сеть "ВКонтакте" вынесла предупреждения администраторам сообществ, критикующих российских девушек за общение с иностранными туристами во время чемпионата мира по футболу.

Представитель "ВКонтакте" сообщил, что администраторов сообщества Buceta rosa и подобных ему призвала ужесточить модерацию. постов и комментариев. Группы позиционировались как юмористические, но в них звучали оскорбления и призывы к насилию.

В таких сообществах в социальных сетях публикуется критика поведения россиянок во время чемпионата мира 2018 года. Девушек называют блудницами, "наташами", "чернильницами", а также призывают к насилию в отношении них (например, обливать зеленкой).

Уже в четверг, 28 июня, оскорбительные комментарии в сообществе Buceta rosa были удалены, а в некоторых публикациях ввели ограничение возможности комментирования, пишет газета "Ведомости".

Сообщество Buceta rosa было создано во «ВКонтакте» 19 июня после начала чемпионата мира по футболу. ЧМ-2018 проходит в 11 городах России, финал состоится 15 июля.

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