2018-06-29T09:50:27+03:00
В мире

В США случайно перехватили приказ военных о нанесении ядерного удара

Как оказалось, в ночь на 27 июня в небе над Соединенными Штатами проходили учения
Дарья ИВАШКИНА
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Межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 StratofortressМежконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 StratofortressФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 29 июня, стало известно, что в ночь на среду, 27 июня, радиолюбители западного побережья США перехватили сообщения наземного командования о действиях в чрезвычайной обстановке EAM (Emergency Action Messages), которые были адресованы межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress.

Как отмечают зарубежные СМИ, в условиях военного времени такие передачи осуществляются в случае принятия решения о боевом применении ядерного оружия. Так, после получения приказа о нанесении ядерного удара экипаж американского военного самолета обязан запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM, оснащенных термоядерными боеголовками, пишет издание The Drive.

Кстати, как оказалось, в ночь на 27 июня, когда были перехвачены сообщения, в небе над Соединенными Штатами проходили военные учения.

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