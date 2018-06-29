Хакеры создали новый вирус, чтобы воровать деньги у владельцев Android

СЕГОДНЯ 12:06 2018-06-29T12:06:01+03:00

Им уже заражено более десятка приложений

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В официальном магазине Google Play специалисты по безопасности компании McAfee Mobile Research (компания-эксперт по безопасности в киберпространстве) обнаружили по меньшей мере 15 приложений, которые заражены вирусом, ворующим деньги.

Над его разработкой работали хакеры из группировки AsiaHitGroup. Как сказано в официальном блоге McAfee, такие денежные махинации у них получается выполнять за счёт встроенного вируса, который носит название Sonvpay.C.

Эти вредоносные программы присылают пользователям бесшумные оповещения, и после установки приложения люди получают уведомление об обновлениях, а, получив согласие, их подписывают на платные услуги без ведома хозяина гаджета.

Для того, чтобы кражу не обнаружили, создатели вируса используют WAP-билинг (этот вид мобильных платежей позволяет списывать средства напрямую с баланса лицевого счета мобильного телефона пользователя, без необходимости регистрации банковской карты или создания имени пользователя и пароля). При этом не требуется отправка SMS-сообщений. Так владельцы смартфонов не обнаруживают ничего в истории отправленных сообщений.

По данным специалистов, киберпреступники могли заработать от 60,5 до 145 тысяч долларов с января текущего года.

В McAfee настоятельно рекомендуют использовать антивирусы и более тщательно изучать отзывы на приложения Google Play.