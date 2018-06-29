Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения
В пятницу, 29 июня, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с туркменским лидером Гурбангулом Бердымухамедовым. В частности, в ходе состоявшегося разговора глава нашего государства поздравил своего коллегу с днем рождения. При этом он пожелал своему собеседнику успехов в государственной деятельности.
Также политики подтвердили стремление и далее расширять сотрудничество двух стран в самых различных областях.
Кроме того, ранее в пятницу Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму, в которой отметил, что Москва высоко ценят усилия президента Туркменистана по укреплению отношений стратегического партнерства между нашими государствами. «Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы по дальнейшему наращиванию двусторонних связей, а также по обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.