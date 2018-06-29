2018-06-29T14:04:40+03:00
Политика

Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения

Глава нашего государства провел телефонный разговор со своим коллегой, а также направил ему телеграмму с поздравлениями
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В пятницу, 29 июня, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с туркменским лидером Гурбангулом Бердымухамедовым. В частности, в ходе состоявшегося разговора глава нашего государства поздравил своего коллегу с днем рождения. При этом он пожелал своему собеседнику успехов в государственной деятельности.

Также политики подтвердили стремление и далее расширять сотрудничество двух стран в самых различных областях.

Кроме того, ранее в пятницу Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму, в которой отметил, что Москва высоко ценят усилия президента Туркменистана по укреплению отношений стратегического партнерства между нашими государствами. «Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы по дальнейшему наращиванию двусторонних связей, а также по обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

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