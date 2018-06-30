Транскавказскую магистраль закрыли из-за схода селя

СЕГОДНЯ 05:54 2018-06-30T06:01:19+03:00

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На 65-м километре Транскавказской автомагистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, сошел сель, поэтому движение по Транскаму временно перекрыто, сообщает Главное управление МЧС по Северной Осетии.

«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ УПРДОР «Кавказ», запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что движение перекрыто с 23:00 29 июня и до особого распоряжения. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от поездок, пока не улучшится погода, а за рулем быть особенно внимательными и соблюдать меры повышенной безопасности.

Как добавили в пресс-службе, силы и средства республиканского главка МЧС, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.