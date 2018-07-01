Британские власти провели тайную репетицию на случай смерти королевы Елизаветы II
Члены британского правительства провели тайную репетицию своих действий на случай скоропостижной кончины королевы Елизаветы II.
По данным газеты The Times, в репетиции приняли участие заместитель премьер-министра Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл. Мероприятие получило кодовое название «Castle Dove».
Члены правительства определили, когда премьер-министр впервые выступит с заявлением после смерти королевства, и наметили план действий на время 10-дневного национального траура.
Ожидается, что имя нового монарха будет объявлено в Букингемском дворце в присутствии около 600 человек. После этого тело покойной королевы будет четыре дня находиться в Вестминстерском дворце, а ее приемник отправится в Шотландия и Уэльс.
Отмечается, что это первые учения подобного рода с участием членов правительства. Их проведение не вызвано озабоченностью состоянием здоровья Елизаветы II, но является частью общего плана под названием «Лондонский мост».
В свою очередь издание The Daily Mail сообщает, что на прошлой неделе 92-летняя Елизавета II отказалась от посещения службы в Соборе Святого Павла из-за недомогания. В Букингемском дворце тогда подчеркнули, что причин опасаться за здоровье королевы нет.
Напомним, Елизавета II правит Великобританией с 1952 года и остается на троне дольше всех своих предшественников. Предыдущий рекорд принадлежал королеве Виктории, правившей с 1837 по 1901 годы.