Британские власти провели тайную репетицию на случай смерти королевы Елизаветы II

СЕГОДНЯ 16:40 2018-07-01T16:40:23+03:00

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Члены британского правительства провели тайную репетицию своих действий на случай скоропостижной кончины королевы Елизаветы II.

По данным газеты The Times, в репетиции приняли участие заместитель премьер-министра Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл. Мероприятие получило кодовое название «Castle Dove».

Члены правительства определили, когда премьер-министр впервые выступит с заявлением после смерти королевства, и наметили план действий на время 10-дневного национального траура.

Ожидается, что имя нового монарха будет объявлено в Букингемском дворце в присутствии около 600 человек. После этого тело покойной королевы будет четыре дня находиться в Вестминстерском дворце, а ее приемник отправится в Шотландия и Уэльс.

Отмечается, что это первые учения подобного рода с участием членов правительства. Их проведение не вызвано озабоченностью состоянием здоровья Елизаветы II, но является частью общего плана под названием «Лондонский мост».

В свою очередь издание The Daily Mail сообщает, что на прошлой неделе 92-летняя Елизавета II отказалась от посещения службы в Соборе Святого Павла из-за недомогания. В Букингемском дворце тогда подчеркнули, что причин опасаться за здоровье королевы нет.

Напомним, Елизавета II правит Великобританией с 1952 года и остается на троне дольше всех своих предшественников. Предыдущий рекорд принадлежал королеве Виктории, правившей с 1837 по 1901 годы.