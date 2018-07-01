Матч Испания - Россия: Дзюба с пенальти сделал счет 1:1
Наш форвард забил очередной гол на этом чемпионате мира по футболу
Дзюба с пенальти забил ответный гол.Фото: REUTERS
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Продолжается поединок на стадионе "Лужники". Россия играет в 1/8 финала с Испанией и перед самым перерывом наши смогли сделать счет равным. 1:1
На 42-й минуте за игру рукой Жераром Пике судья матча Испания - Россия поставил пенальти. К мячу подошел Артем Дзюба и точно пробил, разведя по разным углам вратаря Давида де Хеа и мяч.
Счет стал 1:1 к радости трибун.
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